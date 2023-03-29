Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremzede vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da bulunan deprem mağduru vatandaşlar ile iftarda bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Başkanlık yemekhanesinde düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Erbaş, depremin acılarını hep birlikte hissettiklerini belirterek, “Hem devletimiz hem milletimiz el birliğiyle yaraları sarma noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk andan, ilk saatlerden itibaren kardeşlerimizin yanında olduk” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak depremden etkilenen illerde ilk andan bu yana sürdürdükleri hizmetleri aktaran Erbaş, “Deprem bölgesi dışından il müftülerimizi deprem bölgesindeki illerimize görevlendirdik. İmamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, Kur’an kursu öğretmenlerimiz, hepsi, Türkiye’nin diğer 71 ilinden depremin yaşandığı 10 ile akın ettiler. Şimdiye kadar 50 bin hocamızla alanda hizmet yürüttük. Şu anda alanda binlerce hocamız vatandaşlarımızın yanında. İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı saracağız” diye konuştu.

İslam’da tedbir, tevekkül ve duanın önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Cenab-ı Hak her türlü afetten, felaketten bizi, milletimizi, ülkemizi, devletimizi, bütün İslam alemini, bütün insanlığı muhafaza eylesin inşallah. Çok dua edeceğiz. Bizim inancımızda tedbir, tevekkül ve dua çok önemli. Tedbirimizi alacağız inşallah. Afetlere karşı tedbir almak ne demek onu hepimiz biliyoruz. Ev, bina yapanlar sağlam yapacak, sağlam yerlere yapacak, sağlam zeminlere yapacak, sonra tevekkül edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Cenab-ı Hak, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” niyazında bulunan Erbaş, “Vefat eden kardeşlerimiz inanıyoruz ki şehitlik mertebesine ulaştılar. Peygamber Efendimizin böyle bir müjdesi var. Göçük altında kalan, selde, denizde boğulan Müslümanlar şehitlik mertebesine ulaşırlar, hükmen şehit sayılırlar buyuruyor” şeklinde konuştu.

Konukların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Erbaş, “Oruçlarınız kabul olsun. Geçmişlerinizin ruhu şad olsun. Depremlerde vefat eden kardeşlerimize rahmet olsun. Cenab-ı Hak sağlık, afiyet içerisinde bayrama kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Hepinize davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.