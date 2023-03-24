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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erte
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir."
Genel 24.03.2023, 14:48
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir."