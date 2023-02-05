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Dışişleri Bakanlığından Şili’de meydana gelen yangın için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı Şili’de meydana gelen orman yangınları üzerine taziye mesajı yayımladı.
Genel 05.02.2023, 00:43
Dışişleri Bakanlığı Şili’de meydana gelen orman yangınları üzerine taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Şili’de devam eden orman yangınlarında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost Şili halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.