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Memleket Partisi Lideri İnce: "(107 eski CHP’li vekilin çağrısı) O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar"
Dışişleri Bakanlığı: "Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir. Danimarka makamlarını, somut tedbirler almaya çağırıyoruz."
Dışişleri Bakanlığı: "Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir. Danimarka makamlarını, somut tedbirler almaya çağırıyoruz."
Genel 25.03.2023, 14:18
Dışişleri Bakanlığı: "Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir. Danimarka makamlarını, somut tedbirler almaya çağırıyoruz."