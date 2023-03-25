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Dışişleri Bakanlığı: "Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir. Danimarka makamlarını, somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: "Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir. Danimarka makamlarını, somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

Genel 25.03.2023, 14:18
Dışişleri Bakanlığı: "Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir. Danimarka makamlarını, somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: "Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir. Danimarka makamlarını, somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

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