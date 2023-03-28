Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri 6 Nisan’da Ankara’da

Millet ve devlet arasındaki iletişimi güçlendirmek ve gençlere sunulan hizmetleri anlatmak amacıyla “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” fuarı 6-7 Nisan arasında Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilecek.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, İletişim Başkanlığı koordinesinde 13 bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum/kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığı ofislerinin de yer aldığı 40’ın üzerinde kurum ve kuruluşun katılımıyla 3-4-5 Nisan hazırlık, 6-7 Nisan etkinlik günleri olacak şekilde, Ankara ATO Congresium’da düzenlenecek.