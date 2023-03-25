DEÜ, deprem bölgesine iki ayrı su arıtma tesisi kazandırdı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), deprem felaketinden olumsuz etkilenen şehir olan Malatya’ya iki ayrı su arıtma tesisi kazandırdı ve bölgeye birçok alanda yardımlarını sürdürdü.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), afetin etkilediği illere yönelik yardım seferberliğine devam ediyor. DEÜ’nün Adıyaman’a kazandırdığı Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi, depremzede vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişiminde önemli bir eksiği tamamlamıştı. Yeni sosyal sorumluluk ve destek projelerini Malatya’da sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), afet bölgesine iki ayrı mobil su arıtım ünitesi daha kazandırdı. Bölgede koordinasyonu sağlamak ve tesislerin açılışı için Malatya’ya giden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bölgenin ihtiyacı olan ve depremzedelerin kullanımına sunulan birçok projeyi kısa sürede hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan ve büyük kayıplara neden olan depremlerin hemen ardından tüm birimleriyle harekete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), afetin etkilediği illere yönelik yardım seferberliğine devam ediyor. Daha önce Adıyaman’daki çadır ve konteyner kentlerde çocuklara yönelik oyuncak atölyeleri kuran, öğrencilere bilimi oyunla öğreten DEÜ’nün bölgeye kazandırdığı Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi, depremzede vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişiminde önemli bir eksiği tamamlamıştı. Yeni sosyal sorumluluk ve destek projelerini Üniversitenin farklı birimlerinden akademisyenler ve gönüllü öğrenciler ile Malatya’da sürdüren DEÜ, afet bölgesine iki ayrı mobil su arıtım ünitesi daha kazandırdı. Bölgede koordinasyonu sağlamak ve tesislerin açılışı için Malatya’ya giden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bölgenin ihtiyacı olan ve depremzedelerin kullanımına sunulan birçok projeyi kısa sürede hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Günlük 150 ton su üretimi olacak

Depremlerin en çok etkilediği illerden olan Malatya’da, 2 bin 200 konteynerin bulunduğu

Teknokent Konteyner Kenti’ne kurulan DEÜ Mobil Su Arıtım Ünitesi’nin günlük 150 ton su üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Yıkıcı depremler Malatya’da maalesef içme suyuna da zarar verdi. DEÜ olarak harekete geçip, bölgede vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlıklı suya erişimleri için girişimlerimizi hızlandırdık. Üniversitemizin öz kaynaklarıyla kurulan ve ileri arıtım teknikleri ile halk sağlığına uygun temiz su üreten ünitemiz, Mühendislik Fakültesi hocalarımız tarafından yapılan su analizleri ile düzenli olarak kontrol ediliyor. Sağlıklı içme suyu temin edecek mobil su arıtım ünitemiz, saatte yaklaşık 6 bin 250 litre su üretebiliyor” dedi.

Arıtılan su herkesin kullanımına açık

Üniteye bağlı musluklardan akan suyun bölgede herkesin kullanımına açık olacağını belirten

Rektör Hotar, “Bu su içilebilir, diş fırçalanabilir, hazırlanan yemeklerde ve kısmen çamaşırhanede bile kullanılabilir olacak. Su arıtma sisteminde, şebeke suyundan beslenecek ve su özelliklerine uygun olarak ön filtrasyon işlemleri, kum filtrasyonu, aktif karbon, torba filtre dezenfeksiyon gibi üniteler bulunmaktadır. DEÜ ailesi olarak bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ünitemizin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Ekmek fabrikası için de tesis kuruldu

Günlük 100 bin ekmek üretiminin yapıldığı Malatya’daki MEGSAŞ Ekmek ve Yemek

Fabrikası’nın temiz suya erişebilmesi için de bir su arıtma ünitesi kuran DEÜ, burada da günlük 20 ton üretim ile bölgede hem içme suyu hem de yemek üretiminde sağlıklı şatrların sağlanabilmesine katkı sunacak. Proje hakkında konuşan Rektör Hotar, “DEÜ olarak yüzyılın felaketi olarak anılan depremlerin ilk anından itibaren depremzede vatandaşlarımıza destek olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ekmek ve yemek üreten fabrikası MEGSAŞ için, saatte yaklaşık 900 litre su üretebilme kapasitesine sahip su arıtım ünitemizi hizmete sunduk. Su arıtma sistemimizde, ön filtrasyon işlemleri, aktif karbon, torba filtre, ters ozmos, dolomit filtre, dezenfeksiyon gibi üniteler bulunmaktadır. İyi kalitede su üretimi sağlanarak, hem içme suyu hem de yemek ve ekmek üretiminde kullanılacaktır” bilgisini paylaştı.

Çadırda Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı

Malatya’daki konteyner kentte çocuklarla da vakit geçiren Rektör Hotar, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çadır içinde sergilediği Karagöz-Hacivat gösterisine katıldı. Gösteriyi çocuklarla birlikte izleyen Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Yaşadıkları felakete rağmen gözlerinde tebessümü gördüğümüz evlatlarımızın heyecanıyla duygulandık. Karagöz-Hacivat oyunuyla ulaştığımız minik kalplere, suyun ve yardımlaşmanın önemini anlattık, birlikte zorlukların üstesinden gelebileceğimizi söyledik. Çocuklarımızla DEÜ’nün farklı birimleri tarafından hazırlanan oyuna dayalı eğitsel kitapların yanı sıra oyuncak atölyemizde ürettiğimiz oyuncakları da paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Yine boyama etkinliğinde çocuklarımızla duygularımızı paylaştık” diye konuştu.

Hotar, üniversiteleri ziyaret etti

Rektör Hotar, Malatya temasları sırasında Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı da ziyaret ederek, üniversite yetkililerine DEÜ ailesi adına geçmiş olsun dileklerini iletti. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak dayanışmayı güçlendirecek ortak çalışmalara her zaman hazır olduklarını belirten Rektör Hotar, yaraların hep beraber sarılabilmesi için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.