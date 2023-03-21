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Depremde zarar gören bazı illerdeki elektrik ve doğal gaz borçların ertelenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının silinmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de
Depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı
Depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı
Genel 21.03.2023, 01:07
Depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı