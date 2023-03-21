banner611

banner610

Son Dakika

Depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı

Depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı

Genel 21.03.2023, 01:07
Depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı

Depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı

Yorumlar (0)
banner612