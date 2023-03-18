Depremzede çocuklar depremin etkilerini sporla atıyorlar

Gümüşhane’de depremzede çocuklara moral ve motivasyon sağlamak için düzenli olarak her gün eğitsel, denge ve koordinasyon oyunlarıyla spor yaptırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından Gümüşhane’ye gelen depremzedeler arasında depremden en çok etkilenen kesim olan çocukların yaralarını sarmak için seferber olundu.

Zeynep Ana Yurdunda barınan depremzede ailelerin çocukları için açılan ana sınıfının yanı sıra haftanın 5 günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik antrenörleri tarafından avluya kurulan parkurlarda spor yapan çocuklar hem enerjilerini atıyor hem de yaşadıkları kötü günleri unutmaya çalışıyor.

Oyunlar esnasında hep bir ağızdan arkadaşlarının isimleriyle tezahüratlar yapıp sloganlar atan çocukların sesi yurt duvarlarında yankılanırken, sesleri duyan diğer çocuklar ve okuldan dönen çocuklar da etkinliğe katılıyor.

“Çocuklar ilk geldiklerinde yaşadıkları travmanın etkisiyle biraz tedirginlerdi”

Etkinlikle ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Antrenörü Derviş Emre İlhan, “Gümüşhanemize depremzede vatandaşlarımız geldi. Yurtlarda barınan vatandaşlarımızın çocuklarına sportif faaliyetler yaptırıyoruz. Kurumumuzdaki diğer antrenör arkadaşlarımla haftanın 5 günü çocuklarımızla sportif faaliyetlerde bulunuyoruz. Onların yaralarını sarmaya, kötü günleri unutturmaya çalışıyoruz. Çocuklar ilk geldiklerinde yaşadıkları travmanın etkisiyle biraz tedirginlerdi. Şuanda daha iyi durumdalar. Onları biraz normalleştirmeye çalışıyoruz. Tamamen yaş gruplarına, psikomotor özelliklerine göre daha çok eğitsel oyunlar, denge-koordinasyon çalışmalarıyla günümüzü tamamlıyoruz. Bu etkinliğimiz sürekli devam edecek” dedi.

“Bütün oyunları çok seviyorum ama en çok zıplamayı seviyorum”

Depremzede 7 yaşındaki Muhammet Eymen Bakır ise “Spor yapıyorum ve çok eğleniyorum. Bütün oyunları çok seviyorum ama en çok zıplamayı seviyorum. Bu etkinlik için herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’dan gelen Naciye Evren de “Burada spor yaparak eğleniyoruz. Her gün geliyorlar ve ben sürekli spor yapıyorum. Okula da gidiyorum. En çok koşmayı seviyorum. Adıyaman’da iken de sporu çok seviyordum burada da yapıyorum” diye konuştu.

“Depremi yavaş yavaş unutmaya başladık”

Malatya’dan geldiğini kaydeden Muhammet Salih Batur ise “Burada okula gidiyoruz ve geldikten sonra direk spora gidiyoruz. Çok eğlenceli günlerimiz oluyor burada. Depremi yavaş yavaş unutmaya başladık. Herkese çok teşekkür ediyorum ve hepsini çok seviyorum” dedi.