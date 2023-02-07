Depreme ilişkin gelişmeler AFAD Başkanlığında anlık takip ediliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda depremle ilgili gelişmeleri takip ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından gelişmeler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) anlık olarak takip ediliyor.