Deprem sonrası telefon tamirleri arttı

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından bölgede cep telefonu tamir hizmetine talep yüzde 30 daha arttı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından birçok bina yıkılırken, binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen afet sonrası, cep telefonu teknik servislerinin açılması ile birlikte vatandaşlar tamircilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Vatandaşlar genel olarak deprem esnasında yüksek voltaja uğrayarak bozulan, kırılan telefon ekranlarını tamir etmek için teknik servislerin yolunu tuttu. Telefon tamircileri ise enkazdan çıkartmayı başardığı yedek parçalarla vatandaşların eksikliklerini gidermeye başladı. Normal günlerde günlük 10-15 adet telefon tamiri yapan teknik servisler, deprem sonrası bu sayının günlük 500’e yaklaştığını kaydetti.

“Talep patlaması yaşıyoruz”

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 12 yıldır telefon tamirciliği yapan Feyzullah Kaplan, “Normal günlerden yani 20 yada 30 katı. Bir gün içerisinde 400 ila 500 tane telefon gelmiş ve ilk 10 gün çok yoğunduk. Her bir telefonun farklı sorunları var ki ekipmanlar da az. Burada toptancılık yapan esnaflar hep zarar gördüler, bulamadık ve büyük bölümünü yapamadık. Çoğu vatandaşa da tuşlu telefonu hediye ettik ihtiyaçlarını görebilmesi için o kargaşa anında. 500 tane telefon sadece tek dükkan bizde var. Normal günlerde 10 tane 15 tane telefon tamir ediyorsak, şu an günlük 150’ye yakın tamir ediyoruz” dedi.

“Dükkanı yıkılan esnaflarımız için konteyner istiyoruz”

Yaşanan deprem sonrası telefoncu esnafının sıkıntılarına değinen Kaplan, “Esnaf olarak da yaklaşık 75 tane telefoncunun dükkanı yıkıldı. Bunların bir çoğu halen boşta geziyor. Esnafımıza konteyner tarzında yarımda bulunulmasını istiyoruz. Boşta gezip ev geçindiren meslektaşlarımızın sesinin duyulması gerekiyor” diye konuştu.