Deprem bölgesindeki öğretmen ve öğrenciler 18 Mart’a özel program hazırladı

Hatay’da bulunan özel eğitim öğretmenleri ile özel eğitim öğrencileri, ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni bölgedeki Mehmetçik ile birlikte özel bir programla karşıladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü, depremzede öğretmen ve öğrenciler tarafından unutulmadı. Hatay İskenderun Millet Bahçesi çadır bölgesinde bulunan özel eğitim çadır alanlarında görevli özel eğitim öğretmenleri ile özel eğitim öğrencileri, 18 Mart tarihini anlamlı bir programla karşıladı. Özel eğitim öğretmenleri ile özel eğitim öğrencileri, bu anlamlı gün dolayısıyla hazırladıkları özel anma programında Mehmetçik ile bir araya geldi. Öğretmen ve öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile şiirler okuyup Mehmetçik ile bolca sohbet etme fırsatı buldu. Öğrenciler, tören programı sonunda ise bölgede bulunan askerlere çiçek takdim etti.