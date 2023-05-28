Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi Katar’da kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin ikinci turunu kazanmasının ardından Katar’da çok sayıda kişi seçim zaferini kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından birçok ülkede kutlamalar devam ediyor. Katar’da sokağa çıkan çok sayıda kişi, konvoy yaparken, ellerinde Türk ve Katar bayrakları sallayarak Erdoğan’ın seçim zaferini kutladı.