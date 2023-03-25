Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır"

- "Şu anda kişi başına milli gelir 10 bin 650 dolara yükseldi. Daha da yükseliyor"

- "Bugün artık terörle mücadeleden, eğitim, sağlık ve ekonomiye kadar her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdelere vereceğiz"

- "Rabbime bizlere Necip Fazıl’ın ifadesiyle Ayasofya’yı aziz bir kitap gibi açma şerefini bizlere nasip etti."