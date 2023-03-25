banner611

banner610

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakıf ve derneklerimizi reklam ve algı peşinde koşmadan gurur verici işlere imza atıyor. Tehditlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi sürdürmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakıf ve derneklerimizi reklam ve algı peşinde koşmadan gurur verici işlere imza atıyor. Tehditlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi sürdürmeliyiz" dedi.

Genel 25.03.2023, 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakıf ve derneklerimizi reklam ve algı peşinde koşmadan gurur verici işlere imza atıyor. Tehditlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi sürdürmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakıf ve derneklerimizi reklam ve algı peşinde koşmadan gurur verici işlere imza atıyor. Tehditlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi sürdürmeliyiz" dedi.

Yorumlar (0)
banner612