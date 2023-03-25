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Memleket Partisi Lideri İnce: "(107 eski CHP’li vekilin çağrısı) O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakıf ve derneklerimizi reklam ve algı peşinde koşmadan gurur verici işlere imza atıyor. Tehditlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi sürdürmeliyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakıf ve derneklerimizi reklam ve algı peşinde koşmadan gurur verici işlere imza atıyor. Tehditlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi sürdürmeliyiz" dedi.
Genel 25.03.2023, 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakıf ve derneklerimizi reklam ve algı peşinde koşmadan gurur verici işlere imza atıyor. Tehditlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi sürdürmeliyiz" dedi.