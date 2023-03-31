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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümü ile ilgili kapsamlı hazırlık yapıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı’nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümü ile ilgili kapsamlı hazırlık yapıyoruz" dedi.
Genel 31.03.2023, 17:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı’nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümü ile ilgili kapsamlı hazırlık yapıyoruz" dedi.