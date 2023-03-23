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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son terörist tehdit unsuru olmaktan çıkana kadar operasyonlarımız sınır dışında ve içinde devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son terörist tehdit unsuru olmaktan çıkana kadar operasyonlarımız sınır dışında ve içinde devam edecek"

Genel 23.03.2023, 20:03 23.03.2023, 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son terörist tehdit unsuru olmaktan çıkana kadar operasyonlarımız sınır dışında ve içinde devam edecek"

- "Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız"

(KAHRAMANMARAŞ) (İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son terörist tehdit unsuru olmaktan çıkana kadar operasyonlarımız sınır dışında ve içinde devam edecek" dedi.

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