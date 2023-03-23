- "Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız"

(KAHRAMANMARAŞ) (İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son terörist tehdit unsuru olmaktan çıkana kadar operasyonlarımız sınır dışında ve içinde devam edecek" dedi.