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Depremzede Erdoğan’a dert yandı: "Ya CHP’ye ya da HDP’ye üye olacaksın konteyneri öyle alacaksın dediler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son terörist tehdit unsuru olmaktan çıkana kadar operasyonlarımız sınır dışında ve içinde devam edecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son terörist tehdit unsuru olmaktan çıkana kadar operasyonlarımız sınır dışında ve içinde devam edecek"
Genel 23.03.2023, 20:03 23.03.2023, 21:57
- "Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız"
(KAHRAMANMARAŞ) (İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son terörist tehdit unsuru olmaktan çıkana kadar operasyonlarımız sınır dışında ve içinde devam edecek" dedi.