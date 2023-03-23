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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzedelerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de eşlik etti.

Genel 23.03.2023, 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzedelerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de eşlik etti.

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