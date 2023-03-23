Son Dakika
Depremzede Erdoğan’a dert yandı: "Ya CHP’ye ya da HDP’ye üye olacaksın konteyneri öyle alacaksın dediler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzedelerle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de eşlik etti.
Genel 23.03.2023, 20:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de eşlik etti.