banner611

banner610

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün artık terörle mücadeleden, eğitim, sağlık ve ekonomiye kadar her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdelere vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün artık terörle mücadeleden, eğitim, sağlık ve ekonomiye kadar her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdelere vereceğiz" dedi.

Genel 25.03.2023, 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün artık terörle mücadeleden, eğitim, sağlık ve ekonomiye kadar her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdelere vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün artık terörle mücadeleden, eğitim, sağlık ve ekonomiye kadar her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdelere vereceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
banner612