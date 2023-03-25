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Memleket Partisi Lideri İnce: "(107 eski CHP’li vekilin çağrısı) O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün artık terörle mücadeleden, eğitim, sağlık ve ekonomiye kadar her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdelere vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün artık terörle mücadeleden, eğitim, sağlık ve ekonomiye kadar her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdelere vereceğiz" dedi.
Genel 25.03.2023, 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün artık terörle mücadeleden, eğitim, sağlık ve ekonomiye kadar her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdelere vereceğiz" dedi.