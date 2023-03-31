Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı’nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7’li koalisyonlarla bu ülke geçmişte bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez" dedi.