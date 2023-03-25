Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs’a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz"

"Terör örgütleriyle el ele yürüyen bu insanlardan ülkemize, milletimize, vatanımıza herhangi bir fayda gelebilir mi?"

- "Neredeyse yarım asırdır hizmet eden bir kardeşiniz olarak 14 Mayıs’a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz"