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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs’a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs’a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz"

Genel 25.03.2023, 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs’a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs’a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz"

"Terör örgütleriyle el ele yürüyen bu insanlardan ülkemize, milletimize, vatanımıza herhangi bir fayda gelebilir mi?"

- "Neredeyse yarım asırdır hizmet eden bir kardeşiniz olarak 14 Mayıs’a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz"

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