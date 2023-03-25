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Memleket Partisi Lideri İnce: "(107 eski CHP’li vekilin çağrısı) O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs’a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs’a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz"
Genel 25.03.2023, 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs’a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz"
"Terör örgütleriyle el ele yürüyen bu insanlardan ülkemize, milletimize, vatanımıza herhangi bir fayda gelebilir mi?"
- "Neredeyse yarım asırdır hizmet eden bir kardeşiniz olarak 14 Mayıs’a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz"