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Citroen'den sıfır faizli kredi ve nakit alımda indirim imkanı

- Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca nakit alımlarda 602 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor

Genel 04.12.2021, 12:39
Citroen'den sıfır faizli kredi ve nakit alımda indirim imkanı

İSTANBUL (AA) - Citroen, aralık ayında otomobil model yelpazesine yönelik sıfır faizli krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle satın alma koşulları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kasım ayı pazar sonuçlarına bakıldığında 5’inci sırada yer alan ve bu yılın 11 ayının toplamında ise 9’uncu sırada yer alan Citroen, 2021 yılının son ayında da sunduğu kampanyalarıyla dikkati çekiyor.

Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca nakit alımlarda 602 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Citroen C3 modeli ise 50 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunulurken, 264 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4 ise 352 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcısını beklerken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Yeni Citroen C4 sahibi olmak isteyenlere belirli donanım versiyonlarında nakit alımlara özel 9 bin TL’ye varan indirim imkânı sağlanıyor.

Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroen C3 Aircross SUV, nakit alımlarda 429 bin TL’den başlayan fiyatlarla aralık ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroen Berlingo Kombi, 35 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 70 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi imkânıyla aralık ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, 333 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

#Citroen #kampanya
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