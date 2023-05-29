Çin Devlet Başkanı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir tebrik mesajı da Çin’den geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Erdoğan’a bugün gönderdiği tebrik mesajında, gelişmekte olan ülkeler Çin ve Türkiye’nin gelişen piyasalar olarak müşterek çıkarlara sahip olduklarını belirtti. Xi, son yıllarda Çin ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin gelişme ivmesinin korunduğuna, farklı alanlardaki pragmatik işbirliğinde olumlu ilerlemeler kaydedildiğine işaret ederek, “Çin, Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesine büyük önem veriyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte iki ülkenin temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine ilişkin hususlarda karşılıklı anlayış göstermesi ve destek sağlaması, Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesinin ilerletilmesi için çalışmayı arzuluyorum” ifadelerini kullandı.