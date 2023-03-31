CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’dan İYİ Parti’ye geçmiş olsun ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırı sonrası ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası İl Başkanlığı binası önünde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ”Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz. Sayın Akşener siyasette deneyimli, birikimli hiçbir şantaja boyun eğmeyecek bir liderdir. Kendisine parti arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca, silahı kullanan kişi yakalandığı için polis teşkilatına da yürekten teşekkür ederim” dedi.