Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılı Büyükçekmece’de kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılı Büyükçekmece Çanakkale Anıtı önünde Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Tören sonunda Büyükçekmece’ye Çanakkale’den bisiklet ile giden sporcuların getirdiği toprak, zeytin ağacı altına döküldü.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’nci yılı dolayısıyla Büyükçekmece’de anma töreni düzenlendi. Büyükçekmece Belediyesi Çanakkale zaferinin 108’nci yılı münasebetiyle Çanakkale Geçilmez 100’ncü yıl anıtı önünde bir tören düzenledi. Törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece ilçesinde bulunan gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören, protokol üyelerinin Çanakkale Geçilmez 100’üncü yıl anıtı önüne çelenk bırakması ile devam etti. Tören sonunda Büyükçekmece’ye Çanakkale’den bisiklet ile giden sporcuların getirdiği toprak, zeytin ağacı altına döküldü.

“Bu destanı anlatmak için tarihçiler gerek"

Törende bir konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu destanı anlatmak için tarihçiler gerek. Çanakkale bir destandır. Ya yok olacaktık ya var olacaktık. Yarbay Mustafa Kemal diye bir Osmanlı askeri Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıyor ve dünyadaki bütün savaşların yanında o altın harflerle yazılıyor dünya tarihine. Tek bir devletle değil tüm dünya ile savaşıyor. O günkü şartlar ve imkanlarla. Bunu hepimiz biliyoruz. Ruhları şad olsun. Çanakkale savaşı Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı bir savaştır. Bir kahramanlık destanıdır” dedi.