Çanakkale şehitleri zaferin 108. yılında Bakü’de törenle anıldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Türk Şehitliği’nde Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Türk Şehitliği’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi. Törene Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Zeynep Kıvılcım, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, iş insanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Büyükelçi Geçici Maslahatgüzarı Kıvılcım’ın Şehitlik Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu.

"Çanakkale Zaferi, İstiklal Savaşımızın mücadeleci ruhunun güçlenmesine vesile olmuştur"

Şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Zeynep Kıvılcım, "Yüce Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz. Türk tarihinde ayrı bir yeri olan Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bugün manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en güçlü donanma ve ordularına karşı milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı şanlı Çanakkale Destanı, Aziz Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlüğe olan tutkusunu, vatan topraklarına olan sonsuz sevgisini tüm dünyaya ilan etmiştir. Çanakkale Zaferi, İstiklal Savaşımızın mücadeleci ruhunun güçlenmesine vesile olmuş, daha sonraki nesillere de ilham kaynağı olmuştur. Sizler bu toprakları savunurken Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte şehitlik mertebesine eriştiniz. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun verdiği bu destansı mücadele, her birimizin yüreğinde ölümsüzleşmiştir. Kahramanlıklarınız yıllar sonra 44 günlük Vatan Muharebesi’nde ülkelerini işgalden kurtaran Azerbaycan askerlerine inanç, moral ve güç vermiştir. Çanakkale Muharebelerine katılarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizin isimlerinin Gelibolu’da takdir ve saygıyla anıldığı gibi sizin de isimleriniz Bakü’nün bu değerli mekanında her daim aynı duygularla anılacaktır. Sizler, ülkelerimiz arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın temelini teşkil eden sarsılmaz dostluğun ve sözde değil, özde kardeşliğin mimarlarısınız. Bu dostluk ve kardeşlik ’Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir’ ifadesinden ve ’bir millet iki devlet’ söyleminden güç alarak sonsuza dek var olacaktır" ifadelerini kullandı. Kıvılcım, "Nitekim 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından can Azerbaycan’ın ülkemize yardıma koşan ilk ülkelerden biri olması ve bu zor günlerimizde bizi yalnız bırakmaması gerçek dostluk ve kardeşliğin ne anlama geldiğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu anlamlı yıl dönümünde Çanakkale’de ve bu topraklarda yatanları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan savunmasında ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun” dedi.

Tören kapsamında şehit isimlerinin yer aldığı plaketlere karanfil bırakan Kıvılcım ve diğer katılımcılar, daha sonra Azerbaycan’ın bağımsızlığı için şehit olanlar adına kurulan Şehitler Hıyabanına geçti.