Çamlıca Camii’nde ilk teravih namazı kılındı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazını kılmak isteyen İstanbullular Çamlıca Camii’ne akın etti.

Ramazan ayının gelmesi ile beraber ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. Depremden dolayı buruk bir sevinç ile Ramazan ayının karşıladığını belirten vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı. İstanbul’un simge yapılarından biri haline gelen Çamlıca Camii’nde teravih namazını kılan Kadir İslam Aris “Önce herkesin Ramazanını kutlarım. İçimiz biraz buruk ama bugünümüze de çok şükür. Allah ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Herkesin Ramazanını kutlarım. Mutlu ve huzurlu bir ay ve yıl geçmemizi dilememiz lazım” şeklinde konuştu.