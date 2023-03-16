Bu kursta sepetleri Roman vatandaşlar örüyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kaymakamlık öncülüğünden açılan kurs ile ağırlığı Roman vatandaşlardan oluşan kursiyerler hasırdan sepet geleneğini sürdürüyor.

Afyonkarahisar’ın Dinar Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) projesi ile ilçede Roman vatandaşların toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere, psiko sosyal, sosyokültürel, mesleki, sanat ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyetlerine devam ediyor. Proje çerçevesinde Roman vatandaşlar hasırda sepet üretimi gerçekleştirerek aile bütçeleri katkı sağlıyorlar. Yaklaşık 20 kursiyerin bulunduğu atölyede üretilen sepetler genellikle online olarak satılıyor.

“Usta öğreticiyi de kendi aralarından seçtik”

Üretimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Kemal Duru, projeni çok teknik bir şekilde hayata geçirildiğini ifade etti. Merkezde sadece temel eğitim değil aynı zamanda sosyal kültürel çalışmalar yapıldığına da dikkat çeken Kaymakam Duru, “Projemize iki ay önce başladık. Önce okuma ve yazma kursları verdik. Sorasında ise sepet yapım kursuna başladık. Usta öğreticiyi de kendi aralarından seçtik. Şuanda üretimi öğrendiler ve sepet yapıyorlar” dedi.

Kursiyerler ise kaymakamlığa kendilerine sağladıkları bu imkanlardan dolayı teşekkür etti.