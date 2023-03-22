Bosna Hersek’te ilk teravih namazı kılındı

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Müslümanların yıl boyunca hasretle bekledikleri mübarek Ramazan ayının ilk teravih namazı, Bosna Hersek genelindeki cami ve mescitlerde kılındı. Osmanlı döneminden bu yana birçok Ramazan geleneğinin canlı tutulmaya devam edildiği başkent Saraybosna’da Müslümanlar, yatsı vaktinin gelmesiyle birlikte camilere akın etti.

Saraybosnalılar Ramazan ayını merhum Aliya İzetbegoviç’in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği’nin üzerindeki Sarı Tabya’dan yapılan geleneksel top atışı ile karşıladı. Tarihi Başçarşı’nın üst kısmında ve şehrin tamamına hakim konumda bulunan Sarı Tabya’da yüzlerce çocuk, Müslümanların en mukaddes kabul ettiği Şehr-i Ramazanı karşılamak amacıyla gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

Yarın tutulacak ilk oruç öncesinde birçok vatandaş, ilk teravih namazı için tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii’ni tercih etti.