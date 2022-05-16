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Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendiriliyor.
Genel 16.05.2022, 11:47 16.05.2022, 13:11
Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde bugün başlayan çalışmalar 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.
Çalışma yapılacak 35 gün boyunca TEM’in İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendirilecek.