Bodrum’da kasım ayında deniz keyfi

Türkiye’de sonbaharın yaşanması ve bazı şehirlerin kışa girdiği Kasım ayında Bodrum’da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Birçok şehirde sobaların yandığı, kaloriferlerin çalıştığı ve kışlık kıyafetlerin çıktığı günlerde Bodrum’da ise vatandaşlar denize girerek güneşleniyor. 4 mevsimin bir arada yaşandığı Bodrum sabahları sonbaharı, öğlenleri yazı, akşamları ise kışı yaşıyor. Birçok vatandaş ise öğlen boş vakitlerini Kasım ayında denize girerek değerlendiriyor. Özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Bodrum’un diğer koylarından denize giren vatandaşların yanı sıra güneşlenen, yürüyüş yapan ve sahilde kitap okuyanlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkarıyor.

Denize giren vatandaşlar Bodrum’da havanın her daim güzel olduğunu belirterek, “Bodrum’da her mevsim denize giriliyor. Sadece saat aralığı değişiyor. 11.00 ile 17.00 arasında denize giriliyor. Bu saat aralığı da bize yetiyor. Deniz çok temiz ve sıcak, hava da güzel, denize girerek vaktimizi değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandılar.