Beyoğlu Kasımpaşa’da vatandaşlar seçim kutlamalarına başladı

İstanbul Beyoğlu’nda vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini kutlamaya başladı. Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla vatandaşlar meydanları doldurmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. 2. tur sonuçları ve oy oranları açıklanmaya devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre ellerine Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı alan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğduğu yer olan Beyoğlu Kasımpaşa’ya gelmeye başladı. Kasımpaşa İskele Meydanı’nı dolduran vatandaşlar sevinç gösterileri yaptı. Kimi vatandaşlar da konvoy oluşturdu.