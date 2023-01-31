Beylikdüzü’nde kar etkisini gösterdi

Beylikdüzü’nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar, yağan karı cep telefonları tarafından kaydetti.

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar, bu kez de Beylikdüzü ve Esenyurt’ta yağmaya başladı. Vatandaşlar, ilçelerine yağan ilk karı cep telefonu kameraları tarafından görüntüledi. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı. Çocuklar yağan ilk karla oynamaya başladı. Bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara “Beylikdüzü” kelimesiyle birlikte karın düştüğü bugünün tarihini yazdı.