Berlin’de şehir içi ulaşım grevden etkilenmedi

Almanya’da ulaşım sektörü çalışanlarının başlattığı geniş çaplı greve başkent Berlin’deki şehir içi toplu taşıma ağı BVG katılmadı. Grev, Almanya genelinde ulaşımı felç ederken, Berlin’de şehir içi ulaşımda aksaklık yaşanmadı.

Almanya’da işçi sendikası Verdi ile demiryolu çalışanları sendikası EVG’nin çağrısı üzerine ulaşım sektörü çalışanları gece yarısından itibaren 24 saatlik grev başlattı. Havaalanları, limanlar, demiryolları, otobüsler ve metro çalışanlarının greve gittiği Almanya’da Havalimanları Birliği yaklaşık 380 bin yolcunun grevden etkilendiğini açıklarken, ülkede toplu ulaşım durma noktasına geldi.

Ülke genelinde ulaşımı felç eden grevden başkent Berlin ise kısmi olarak etkilendi. Şehir içi toplu taşıma şirketi BVG’nin greve katılmadığı Berlin’de otobüs, tramvay ve metro seferleri düzenli şekilde çalışmaya devam etti.

Demiryolu çalışanlarının ülke genelinde iş bırakması sonucu banliyö trenleri başkentte de çalışmayı durdurdu. Tren istasyonlarının boş kaldığı Berlin’de grevden habersiz bazı yolcular, bir süre tren bekledikten sora istasyonlardan ayrıldı.

Berlin’de iş bırakma eylemine katılmayan BER Havalimanı ise grevden doğrudan etkilenmedi. Ancak ülkedeki çoğu havalimanının grevde olması nedeniyle Berlin’de de tüm iç hat uçuşları iptal edildi. BER Havalimanı, grev nedeniyle geliş ve gidişlerde iptaller olabileceği konusunda internet sitesinde uyarılarda bulundu.

Yaklaşık 2,5 milyon çalışanı temsil eden işçi sendikası Verdi, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle ulaşım sektörü çalışanları için zam talep ediyor. Sendika, çalışanlar için yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, 230 bin çalışanı temsil eden EVG ise yüzde 12’lik bir artış ya da en az 650 euro zam yapılmasını talep ediyor.

Öte yandan, bugün sendika ve işverenler arasındaki müzakerelerin üçüncü turu başladı. Ülkede son yıllarda gerçekleştirilen en geniş çaplı iş bırakma kararıyla sendikalar, işverenler üzerinde baskı oluşturmayı amaçlıyor.