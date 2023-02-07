Bayrampaşa depremzedeler için birlik oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından Bayrampaşa’da seferberlik ilan edildi. Belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından hazırlanan 8 yardım tırı depremzedelere gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, yaraları sarmak için tüm Türkiye tek yürek oldu. Bayrampaşa Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük destek verdi. Her yaştan gönüllü vatandaş deprem yardım alanı olarak belirlenen Sinan Erdem Spor Salonu’na akın etti. Giyecek, içecek, mont, elektrikli soba, battaniye, atkı, bere, ve hijyen malzemeler gibi ihtiyaçlar yetkililere teslim edildi. Belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından organize edilen 8 tırlık yardım yola çıktı. Spor salonunda paketlenen çok sayıda yardım kolisi de tırlara yüklenip deprem bölgesine gönderilecek.

“Hepimiz bir olduk”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, herkesin gönüllü olduğunu ifade ederek, “Bu arkadaki tablo Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğini, beraberliğini, kardeşlik duygularının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Herhangi birimize bir şey olduğu an halkımız otomatik şekilde o kişinin yanında olur. On ilimizdeki deprem felaketinden dolayı, halkımız onların bu sıkıntılarını ortadan kaldırabilmek, onlara biraz olsun merhem olabilmek için; ellerinde neler varsa onları buraya getiriyorlar. Ancak biz deprem bölgesinde lazım olan ihtiyaçları sosyal medya vasıtasıyla, yapmış olduğumuz mesaj yoluyla belirttiğimiz malzemeler ağırlıkta burada. Özellikle yorgan, kışlık mont, ayakkabı, ısıtıcı, gıda malzemeleri başta su olmak üzere; bütün bunlarla ilgili olarak biz çağrımızı yaptık, Allah razı olsun. Sabah 4 tır gıda yardımı gönderdik, yine bugün 4 tır gitti; 4 tır daha gelecek, okullarda da aynı şekilde toplanıyor. Kaymakamlığımızla birlikte iyi bir organizasyon yapıyoruz, buradaki herkes gönüllü, Bayrampaşa halkıma teşekkür ediyorum. Böyle bir sıkıntılı zamanımızda ele ele, omuz omuza, birliği; beraberliği ortaya koyan muhteşem tablolarından dolayı. Dört tır dolusu battaniye çadır gönderdik elimizden geldiğince oraya yardım etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Vatanımla gurur duyuyorum”

Gururlu olduğunu ifade eden Hilal Şengel, “Depremzede kardeşlerimiz için, kolileri paketleyerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çok fazla yardım geliyor, kolileri düzenleyerek kardeşlerimize göndermeye çalışıyoruz. Vatanımla gurur duyuyorum, tek bir yürek olup birlik halinde olduğumuz için” dedi.