Başkentte 6 okula tahliye kararı

Ankara Valiliğince okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin başlatılan çalışma çerçevesinde kentteki 6 okulla ilgili tahliye kararı alındı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde gerek kamu binalarının gerekse de konutların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin çalışmalar başlatıldı. Bu çerçevede Ankara Valiliği de il genelindeki okul yapılarıyla ilgili inceleme yapıldı. İlk tespitler sonucunda 6 ilçede 6 okulla ilgili tahliye kararı alındı.

Tahliye kararı alınan Çankaya Mazhar Usta İlkokulu’nda çocuğu okuyan Ahmet Kosanoğlu, daha önce de bir çocuğunu bu okula gönderdiğini belirterek, “Şu anda da ufak kız çocuğum ana sınıfına gidiyor okulda. Burası deprem bölgesi değil diye biliyordum ama daha önce de etütlerini yapmışlardı buranın. Hatta geçen sene falan yıkılacağı söylentisi geziyordu. Yıkılmadı, bu sene de böyle kaldı” dedi.

Okulun yıkılması durumunda yerine yeni bir okul yapılma ihtimalini değerlendiren Kosanoğlu, “Çok iyi. Hem deprem için daha sağlam olur okul. Benim 4 çocuğum var. Seneye ortaokula gidecek oğlum var. Onu da buraya getirecektim, yakın oluyor. Bu mahallede sadece burada var, bir de arka tarafta ilkokul var. Biraz uzak kalıyor. Bu mahalle için bu okul şart. Öğrencisi de var yani, baya var. Hocalarımız da iyi” diye konuştu.

“Başka okullara kayma çok fazla oldu

Okulun bulunduğu Bademlidere Mahallesi Muhtarı Rıfat Yılmaz, okulun kapasitesinin mahalleye yetmediğini ifade ederek, “Daha önceden nüfus yokluğundan dolayı eğitim düşük seviyede diye okula talep olmuyordu. Talep arttı, bu sefer de yeni bir okul yapılması cereyan etti. Şimdi depremden dolayı yıkım kararı çıktı. Bizim muhitimizin en büyük eksiklikleri okul ve cami. Burada sağlıklı bir şekilde üç mahalleye de hitap edecek şekilde camimiz maalesef yok. Okulun yenisinin yapılacağı meselesi 3-4 senedir söylenen bir şeydi. Yıkılacak diye insanlar kayıt yaptırmamakta imtina gösterdi, başka okullara kayma çok fazla oldu” cümlelerine yer verdi.

“Bir tehlike varsa bir an evvel yıkılıp yapılmasında fayda var”

Daha önceden okul için zemin etüdü yapıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Ömer Vasfi Uzunoğlu, şunları kaydetti:

“Buraya lise yapılacağını söylediler. Okul yıkılır da yenisi yapılırsa daha güzel olur. Öyle bir tehlike varsa bir an evvel yıkılıp yapılmasında fayda var. Bu mahalle yeni gelişen, binalar yapılan bir mahalle. Haliyle buranın okul ihtiyacı olacak. Buranın otobüs durağına ihtiyaç var. Arabası olan arabayla gidebilir ama olmayan 1 kilometre yürüsün ki otobüse, dolmuşa binebilsin. Yeni okul gelince herhalde yaparlar. Yapmaları lazım, bu çocuklar buraya nasıl gelip gidecek.”

Mahalle sakinlerinden Sultan Toprak ve Nevin Kurt da okulun yıkılarak daha sağlam ve büyük bir okul yapılmasının iyi olacağını, bunun yanında mahallede otobüs durağı ve cami ihtiyacı olduğunu, okul yapılınca bunlara daha çok ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Öte yandan, Ankara Valiliği’nin il genelindeki okulların depreme dayanıklılığı konusundaki çalışmaları devam ediyor.