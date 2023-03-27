Başkan Yıldızkaya, gönül sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından ‘Ramazan Paylaşmaktır’ parolasıyla geleneksel hale getirilen Gönül Sofraları; Polatlı Belediyesi ve Türk Kızılayı ortaklığında birbirinden farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Şentepe ve Gülveren Mahallelerinde kurulan Gönül Sofralarını ziyaret eden Başkan Yıldızkaya vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. Saat 18.00 itibariyle başlayarak iftar saatine kadar süren dağıtımlar çerçevesinde binlerce vatandaşa yemek ikram edildi.

28 Mart’ta Esentepe Mahallesi’nde gönül sofrası kuruluyor

Ramazan ayı dolayısıyla Polatlı Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğiyle bu hafta kurulacak olan Gönül Sofralarının ilki 28 Mart Salı Günü Saat 18.00’dan itibaren Esentepe Mahallesi Esentepe İlköğretim Okulu Bahçesi’nde vatandaşlarla buluşacak. Birbirinden farklı mahallelerde binlerce vatandaşı ağırlayan Gönül Sofrası programları; 30 Mart Perşembe Günü Yenimahalle BHN Mıhçıoğlu İlköğretim Okulu Bahçesi, 1 Nisan Cumartesi Günü İstiklal Mahallesi İstiklal Camii Bahçesi ve 3 Nisan Pazartesi Günü Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Camii Meydanı’nda devam edecek. Polatlı Belediyesi yemekhanesinde günlük olarak hazırlanan özel menüler Ramazan Ayı’nın sonuna kadar belirli periyodlarla tüm merkez mahallelerde vatandaşlarla buluşacak.

Başkan Yıldızkaya; “Tüm kıymetli hemşehrilerimizi gönül sofralarımıza davet ediyorum”

Konuya ilişkin açıklamasında ‘Ramazanda Paylaşmak Berekettir’ vurgusu yapan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya; “Geleneksel hale getirdiğimiz Gönül Sofralarımızı bu yıl Türk Kızılayı’nın desteği ile farklı günlerde düzenli periyodlarla mahallelerimizde kuruyor, kıymetli hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Gönül Soframızda değerli hemşehrilerimize ‘Paylaşmak Berekettir’ parolasıyla mübarek Ramazan Ayı boyunca sıcak yemek ikramlarında bulunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Gönül Sofralarımıza davet ediyorum. Bu mübarek ay boyunca sıcak yuvalarımızdan sağlık, bolluk ve bereketin eksik olmaması dileğiyle; Cenab-ı Allah’tan tuttuğumuz oruçları ve işlediğimiz hayırları kabul etmesini diliyorum. Dualarımız Müşterek, Kardeşliğimiz Daim, Ramazan Ayımız Mübarek Olsun” dedi.