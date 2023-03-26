Başakşehir’de kent meydanı doldu taştı

Ramazan’ın manevi iklimi Başakşehir’de yaşanıyor. Ramazanın üçüncü gününde Mustafa Cihat ezgileriyle, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ise manevi sohbetiyle gönüllere dokundu. Ailesiyle birlikte Ramazan Çadırı’nı ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe sakinlerini etkinliklere davet etti.

Başakşehir Belediyesi’nin ramazan ayına özel düzenlediği etkinlikler binlerce Başakşehirliyi bir araya getiriyor. Başakşehir Kent Meydanı’na akın eden ilçe sakinleri, ramazanın manevi iklimini doyasıya yaşıyor. Ramazan ayının üçüncü gününde ezgileriyle gönüllere dokunan Mustafa Cihat, Ramazan Çadırı’nda sevenleriyle buluştu. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ise Şehir Sanat’ta “Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları” konusu üzerine Başakşehirlileri manevi bir yolculuğa çıkardı.

“Komşularımı etkinliklerimize davet ediyorum”

Başakşehir Kent Meydanı’na ailesiyle birlikte gelen Başkan Kartoğlu, Radyo Başakşehir’in efsane haline gelen Ramazan’da Radyo Sokağı’nda sevilen radyo programcısı Afrikalı Ali’nin konuğu oldu. Başkan Kartoğlu, daha sonra Ramazan Çadırı’nı ziyaret etti. Ramazanın sevincini ve heyecanını Başakşehir’de yaşattıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Tüm komşularımızı bu heyecana ortak olmaya, ramazan ayı boyunca devam edecek etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.