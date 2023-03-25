Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu Malatya’daki konteyner kentleri gezdi

Başakşehir Belediyesi’nin asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgelerinden birisi olan Malatya’daki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Faaliyetlerin yürütüldüğü 6 konteyner kentte depremzedeleri eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, acıların üstesinden hep birlikte geleceklerini söyledi.

Başakşehir Belediyesi ekipleri, Malatya’daki depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam ediyor. 2 bin konteyner ile depremzedelere yeni bir yaşam alanı oluşturan Başakşehir Belediyesi, aynı zamanda ilçesi dışında da MAŞTİ Çadır Kenti’nde Ramazan etkinlik çadırı kurdu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte Başakşehir Belediyesi ekipleri tarafından Darende, Akçadağ, 2. Organize Sanayi Bölgesi, Karakavak, Battalgazi ve Bostanbaşı’nda kurulan konteyner kentleri ziyaret etti. Başkan Kartoğlu’na; Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar eşlik etti.

“Dört koldan çalışıyoruz”

Konteyner kentlerdeki aileler ile sohbet eden Başkan Kartoğlu, depremzedelerin taleplerini dinledi. “Rabbim aynı acıları bir daha yaşatmasın” diyen Başkan Kartoğlu, “Toparlanacağız inşallah, vatandaşlarımızın da morallerinin daha iyi olduğunu gördüm. Dört koldan bölgedeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birçok bölgemizde yapımına başladığımız konteyner kentlerimizi ilk etaplarını tamamlayarak ailelere teslim ettik. Kalan çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Devletimiz de konutları tamamladığında depremzede kardeşlerimiz sıcak yuvalarına kavuşmuş olacak. Biz de bu süreçte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ramazanda da kardeşlerimizin yanındayız”

Ramazan ayı boyunca Yeşilyurt’taki etkinlik çadırında depremzedeler için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Yeşilyurt’ta ramazan boyunca iftar ve sahurda gönül sofraları kuruyoruz, her gün 12 bin depremzede kardeşimizin sofrasına sıcak yemek ulaştırıyoruz. Çocuklarımız için sabah çizgi film gösterimi, öğleden sonra sahne gösterileri; kadınlar için mukabele ve manevi sohbet programları gerçekleştiriyoruz. Her hafta sonu cumartesi günü düzenleyeceğimiz söyleşi programımızda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Vehbi Vakkasoğlu, Sıtkı Aslanhan ve Bekir Develi’yi depremzede kardeşlerimizle bir araya getireceğiz” şeklinde konuştu.

Bölgeye her türlü destek sağlandı

Başakşehir Belediyesi’nin bölgedeki çalışmalarına da değinen Başkan Kartoğlu, “Arama kurtarma, yemek üretim ve dağıtım, gıda paketleme ve il geneli dağıtım, 5 lokasyonda konteyner kent altyapı ve montaj işlemleri, hasta nakil ve medikal ürün dağıtımı, çadır kurulumu, psikososyal destek, saç traşı hizmetleri ile tekstil, oyuncak, ısıtıcı, odun, hijyen malzemeleri dağıtım faaliyetleri gerçekleştirdik. Bölgeye gıda, hijyen, kıyafet, tekstil, su ve benzeri ürünleri taşıyan 129 yardım; 66 lojistik destek olmak üzere toplam 195 tır ulaştırdık. Çevre temizliği ve hijyenin sağlanması adına bölgeye 130 çöp konteyneri naklettik” açıklamalarını yaptı.