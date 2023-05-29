Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: “Futbolun kalbi Başakşehir’de atacak”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 10 Haziran’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesindeki çalışmaları FPV Dron ile inceledi. Başkan Kartoğlu, “Dünyanın gözü ve kulağı sporun şehri Başakşehir’de olacak” dedi.

Dünyanın en prestijli futbol turnuvalarının başında gelen UEFA Şampiyonlar Ligi Final’i, 10 Haziran’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapılacak. Manchester City ile Inter arasında oynanacak final karşılaşması öncesi Başakşehir Belediyesi, stadyum çevresindeki çalışmalara hız verdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, final karşılaşması öncesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

“Futbolun kalbi Başakşehir’de atacak”

80 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, FPV Dron ile ekiplerin çalışmalarını takip etti. 57 bin metrekarelik alanda otopark ve yol çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “23 bin metrekare alan üzerine kurulacak etkinlik alanlarının da zemin düzleme işlemlerini yapıyoruz. Futbolun kalbi Başakşehir’imiz de atacak. Hazırladığımız proje çerçevesinde aydınlatma direkleri, yaya yolları ve otobüs indirme - bindirme durakları da yapacağız. İlk etap kazı çalışmalarımızı tamamlayarak nitelikli malzemeyle dolgularımıza başladık” diye konuştu.

“Tam kadro sahadayız”

Etkinlik alanına denk gelen bölümlere 5 bin ton asfalt dökmeyi planladıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Ülkemize gelen futbol kulüplerinin taraftarlarını en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Bu ülkemiz açısından da önemli bir yere sahip. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 2005 yılında unutulmaz bir maça ev sahipliği yapmıştı. Yine aynı heyecan ve aynı coşkuyla bir final karşılaşmasına daha ev sahipliği yapacak. Başakşehir Belediyesi olarak biz de mesai arkadaşlarımızla birlikte tam kadro sahada olacağız” şeklinde konuştu.