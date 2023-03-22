Bangladeş’te Ramazan hazırlıkları başladı, pazarlarda yoğunluk yaşandı

Bangladeş’te Ramazan ayının başlamasına günler kala hazırlıklarını yoğunlaştıran Müslümanlar pazarlara akın etti.

Bangladeş’te Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde hazırlıklara hız verildi. Müslümanlar, Ramazan ayına günler kala başkent Dakka’daki pazarlara akın etti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen halk, pazarlarda yoğunluğa neden olurken en çok tercih edilen ürünler ise hurma, meyve, şerbet, süt ve pirinç oldu.

Ekonomik krizin vurduğu ülkede yiyecek kıtlığının yaşanmasından endişe duyulurken, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ise Ramazan ayı dolayısıyla yeterli gıda stokunun yapıldığını ve paniğe gerek olmadığını açıkladı.