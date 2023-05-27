Bakan Yanık: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir sosyal devlet olmasını inşa eden iktidar AK Parti iktidarıdır"

"İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a" programında gençlerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Cumhurbaşkanımızın insana bakış açısı, sistemin bir davranış biçimine dönüştüğünde işte her şey insan olan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim geleneğimizin içinde var olan bakış açısı" olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerine sayılı saatler kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sahadaki çalışmalarında Sultangazi Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi’nde "İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a" programında gençlerle buluştu. Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın yanı sıra, Sultangazi AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Sultangazi AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı ve ilk defa oy kullanma heyecanı içerisinde olan gençler katıldı. Bakan Yanık, geçlerle birlikte sohbet edip, yeni seçmenlerle tanışarak AK Parti ve Erdoğan için destek istedi.

“İlk oyum AK Parti’ye, ilk oyum Erdoğan’a” programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Sosyal yardımlarda, son zamanlarda çok eleştiriliyor. Sizin de gözünüze çarpmıştı. İşte hükümet, herkes fakirleşti. Ondan sonra sosyal yardım yatıyor, para veriyor. Sonra oy alıyor. Milleti fakirleştirdiniz. Utanmıyor musunuz? Bir de bununla övünüyorsunuz falan. Dünyanın lafını ediyorlar. Bakın onu da anlatayım. Sosyal yardımlar Ak Parti iktidara geldiğinde dört kalem sosyal yardım var. Hakikaten yani tek tek anlatmaya kalksam hizmetleri herkese aile için yaptığımız faaliyetler, çocuklar için yaptığımız faaliyetler kadınlar için yaptığımız çalışmalar, sosyal yardımlar, engelli ve yaşlılarımız için yaptığımız çalışmalar. Her birisi tek tek hakikaten saatlerce uzun uzun detaylarını anlatacağım. Ama o kadar vaktimiz yok. Size nasıl bakıyoruz? Meseleye bakış açımız, bizim yaklaşımımızı anlatmaya çalışıyorum. Yani nereden başladık, nereye geldik ve aslında hani bir söz vardır ya, bir şey değişir, her şey değişir. Evet, bir şey değişti, Türkiye’de her şey değişti. Nedir o değişen şey? Bakış açısı. Sayın Cumhurbaşkanımızın insana bakış açısı, sistemin bir davranış biçimine dönüştüğünde işte her şey insan olan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim geleneğimizin içinde var olan bakış açısı” dedi.

’Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir sosyal devlet olmasını inşa eden iktidar AK Parti iktidarıdır’

53 ayrı başlıkta sosyal yardım yapıldığını ifade eden Bakan Yanık, “Sosyal yardımlara gelelim. Şimdi biz iktidara geldiğimizde 4 kalem sosyal yardım var. Bugün 53 ayrı başlıkta sosyal yapıyoruz. Bunu söylediğimiz onun için diyorum. Sürekli efendim herkes fakirleştirdiniz. Bir de 53 kalemle övünüyorsunuz. Hayır. Fakirleştirmeyle alakası yok. Bir. Sosyal devlet tam da böyle bir şeydir. Yıllardır özellikle son jargonun söylediği sosyal adalet, sosyal devlet bir sosyal adaleti kuracağız. Sevgili gençler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. İlkesi, maddesi yıllardır beri var. 1924’ten beri laiklik 27, 80 ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir sosyal devlet olmasını inşa eden iktidar AK Parti iktidarıdır. Sosyal devlet sadece kağıt üzerinde olan bir kavramdı. İçini dolduran AK Parti iktidarları. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimleri. Nasıl? İşte biraz önce anlattığımız şeyler. Vatandaş herhangi bir noktada, herhangi bir şekilde devlete ihtiyacı olduğu an devletin orada olması lazım. Engelliyse orada olacak. Yaşlıysa orada olacak. Kimsesiz bir çocuksa orada olacak. Maddi desteğe, maddi desteğe ihtiyacı olan bir aile devlet orada olacak. Bizim yaklaşımımız bu. Vatandaşın ihtiyacı olan başlıkta vatandaşın yanında olmak” şeklinde konuştu.