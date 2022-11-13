Bakan Soylu: "Yıl sonuna kadar 100 bin briket evi tamamlamış olacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin İdlib kentinde 600 briket evin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yıl sonuna kadar 100 bin briket evi tamamlamış olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Meşhed Ruhin köyünde MÜSİAD ve Sadakataşı Derneği katkılarıyla yapılan MÜSİAD Köyündeki 600 briket evin açılış törenine katıldı. Köyde 600 briket ev ile birlikte sağlık merkezi, okul, çocuklar için oyun alanı gibi pek çok sosyal alan inşa edildi. Türkiye’nin, Suriyelilerin evlerine güvenli şekilde dönmelerini sağlamak üzere yapımına katkı sağladığı köy ile 3 bin 500’den fazla kişinin ev sahibi olması bekleniyor. Briket evlerin açılış töreninde konuşma yapan Bakan Soylu, "MÜSİAD ve Sadakataşı tarafından yapılan içerisinde 600 briket ev olan MÜSİAD Köyünün açılışı münasebetiyle bir aradayız. 13 Kasım Dünya İyilik Günü’nde bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Size bir selam getirdim. Kıymetli Cumhurbaşkanımız, mazlumların umudu ve attığı her adımı inancının ve imanının gereği atan Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini getirdim. Bilesiniz ki, bizim dünyamız sadece bu dünya değildir. Bizim dünyamız elbet öteki dünyadır ve onu hiç unutmuş değil, hiç unutuyor değiliz. Burada ne ile karşı karşıya kaldığınızı ve ne ile karşı karşıya olduğunuzu biliyoruz. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sırtımızı hiçbir zaman size dönmeyeceğiz. Kardeşliğimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Dünya üzerimize gelse de sizden elimizi de gönlümüzü de koparmayacağız" dedi.

"Ümitsizlik bizim inancımızda, bizim dinimizde yoktur"

Son iki yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 75 bin briket ev yapıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Okullar, sağlık ocakları, parklar, camiler, bütün sosyal donatılar burada gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam ediyor. İyiliği kendine yol etmişlerle bunları gerçekleştirdik. Buradaki sivil toplum örgütlerimizle bunları gerçekleştirdik. Allah nasip ederse bu yılın sonuna kadar 100 bin briket evi tamamlamış olacağız. Huzurunuzda MÜSİAD’a ve Sadakataşı’na, bu iyilik kervanında yol aldıkları için özellikle sayın genel başkanın biraz önce buraya gerçekleştireceğini ifade ettiği meslek lisesinin de adımını attıkları için minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Buradaki kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlara ve çocuklara hitap etmek istiyorum. Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyiniz. Ümitsizlik bizim inancımızda, bizim dinimizde yoktur. Bulunduğunuz yerlere bakıp umutsuzluğa kapılmayın. Cenabı Allah bizimle beraberdir. Buranın bu tablosuna bakmayın. Allah’a inanıyorum ki bu tablonun içerisinde güller vardır, çiçekler vardır, sümbüller vardır, cennet kokusu vardır. Ve çocuklarımız okuyacak, okullarda çok güzel okuyacaklar ve çok güzel yerlere gelecekler. Dünyaya bu kötülükleri yapanlara da, size bu muameleleri reva görenlere de öyle güzel bir cevap verecekler ki iyilik örtüsüyle Allah’ın izniyle dünyayı kaplayacaklar. Bu çocukları okutacağız, hep birlikte mühendis, doktor, muallim yapacağız. Ve dünyada bizi yalnız bırakanlara en güzel cevabı bununla vereceğiz. Buna hazır mıyız? Hiç merak etmeyin Allah bizimle beraberdir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ayrıca, İdlib’in kuzeyindeki Sarmada yakınlarında 2 bin öğrencinin eğitim göreceği bir okulun açılışına da katıldı.