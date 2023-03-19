Bakan Dönmez: "Dünya bor pazarında yüzde 63’lük paya sahip olarak lider duruma geçtik"

- "Daha iyisini ortaya koymak için dünkünden daha fazla çalışacağız"

- "Tesisimiz tam kapasiteyle çalıştığında 279 kişiyi istihdam edecek. Ülke ekonomisine yıllık 35 40 milyon dolar gelir getirecek"

(BALIKESİR) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ilk bor karbür üretim tesisinin açılışında konuştu. Bakan Dönmez, "Dünya bor pazarında yüzde 63’lük paya sahip olarak lider duruma geçtik" dedi.