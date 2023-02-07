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Bahreyn Kralı el-Halife’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Genel 07.02.2023, 17:31
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Bahreyn Kralı el-Halife, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi, yaralılara şifa dileğinde bulundu.