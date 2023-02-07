Bahreyn Kralı el-Halife’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Bahreyn Kralı el-Halife, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi, yaralılara şifa dileğinde bulundu.