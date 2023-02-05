Bahçelievler’de kar yağışına karşı bin 200 personel, 152 araç ve iş makinası 24 görev yapacak

İstanbul’da kar yağışı uyarılarının ardından Bahçelievler Belediyesi ‘Kışla Mücadele Eylem Planı’ hazırladı. Hazırlıklar çerçevesinde belediyenin çeşitli birimlerine bağlı bin 200 personel ile 152 araç ve iş makinasından oluşan kışla mücadele ekibi görev yapacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava dalgasının, kar yağışıyla birlikte etkisini arttıracağına ilişkin uyarılarının ardından Bahçelievler Belediyesi de önlemlerini aldı. Hazırlanan ‘Kışla Mücadele Eylem Planı’ çerçevesinde belediyenin sağlık, halkla ilişkiler, fen işleri, temizlik, zabıta ve park bahçeler birimlerine bağlı bin 200 personel ile 152 araç ve iş makinasından oluşan kışla mücadele ekibi 7/24 esasına göre çalışarak ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması için görev yapacak. Çalışmalar, sağlık, eğitim, güvenlik kurumları ile yol ve yaya kaldırımlarında yoğunlaştırılacak.

Kışla mücadele eylem planına göre ilçe genelindeki tüm ana arter ve sokaklarda görev yapacak ekipler, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından bizzat sevk ve komuta edilecek.

Bahçelievler’de kış önlemlerini anlatan Başkan Bahadır, "Bin 200 personel ve 152 araçla kışa hazırlıklarımızı yaptık. Denemelerimizi, simülasyonlarımızı ve provalarımızı yaptık. Hava gerçekten çok soğuk, inşallah bir acil durum, AFAD, AKUT durumu olmaz. Ben yine de bir telefon numarası paylaşmak istiyorum, 444 0 311 numarayı Bahçelievlerli komşularımı 7/24 her konuda arayabilecekleri bir hattımızdır. Bu hattı ararlarsa kardan dolayı bir sıkıntı yaşarlarsa ekiplerimiz en kısa sürede gidip yardımcı olacaklardır” dedi.

Bahadır, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu E-5 ve Basın Expres yolunda oluşabilecek tıkanıklıklara karşı belediyenin mobil büfeleri hazır bekletileceğini, vatandaşlara sıcak çorba ve yiyecek ikram edileceğini belirtti.

Personel ve araçlarla 24 saat boyunca nöbet tutacaklarını belirten Başkan Bahadır, “Ben dahil olmak üzere sabaha kadar arkadaşlarımız nöbette olacak. Bizim bandımızda E-5’te Merter’den Küçükçekmece’ye kadar ve Basın Ekspres bandında vatandaşlarımıza komşularımıza bir sıkıntı durumunda, mobil büfelerimiz sıcak çay, sıcak çorba ve yiyecek ikram edeceğiz. Biz her konuda hazırız” diye anlattı.

Konuşmalarının ardından Başkan Bahadır, görev alacak personeli telsizle anons ederek çıkışını yaptırdı.