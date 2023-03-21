Bağcılar’da iki farklı binanın üst üste konulmuş gibi göründüğü apartman yıkılıyor

Bağcılar’da iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen apartman hakkında Bağcılar Belediyesi’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Kentsel dönüşüm çerçevesinde Bağcılar’da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak. Yıkılacak yerlerin arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan bina da bulunuyor. Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacak” ifadelerine yer verildi.

Bağcılar’da 9 katlı binanın alttan 4 katının farklı bir bina, diğer 5 katının ise farklı bir bina gibi durması, üst üste iki binayı andırması, dış cephesindeki çatlak ve döküntülerin de dikkat çekmesiyle sosyal medyada gündeme gelen bina hakkında Bağcılar Belediyesinden açıklama geldi. Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı. Yapılan açıklamada, kentsel dönüşüm çerçevesinde Bağcılar’da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacağı ve yıkılacak yerler arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan binanın da bulunduğu belirtildi.

Bağcılar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Kentsel dönüşüm çerçevesinde Bağcılar’da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak. Yıkılacak yerlerin arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan bina da bulunuyor. Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacak. Bina hakkında ’riskli yapı’ raporu çıkmış olup, bina şu anda ’boş ve korunaklı’ durumda bulunuyor" ifadelerine yer verildi.