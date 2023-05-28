Azerbaycan’da Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası halk sokaklara döküldü

Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de coşkuyla kutlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türk ve Azerbaycan vatandaşları halk sokaklara dökülerek, Erdoğan’ın zaferini coşkuyla kutladı.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği önüne giden vatandaşlar, büyükelçiliğin yakınlarındaki Atatürk Parkı’nda toplandı. Buradaki anıt önünde Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile AK Parti flamalarını sallayarak, havai fişeklerle kutlama yaptı.

Bakü’deki şehitliğe toplanan vatandaşlar da Erdoğan’ın seçim zaferini coşkuyla kutladı. Erdoğan’ı destekleyen Azerbaycanlı ve Türk vatandaşlarının kutlamalarına Bakü sokaklarından araçlarıyla geçen vatandaşlar da korna basarak eşlik etti.

“Ermenistan’dan geçip Türkiye’ye Azerbaycan’ı karayoluyla bağlayacağız”

Seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Zekai Arabacı, “Allah utandırmasın önümüzdeki 5 yılı daha namusumuzla, şerefimizle reise verdik. Reis de kendine yakışanı yapacak. İnşallah Azerbaycan-Türkiye için, kardeşliğimiz için elimizden geleni yapacağız. Hattı da (Zengezur Koridoru) açacağız inşallah. Ermenistan’dan geçip Türkiye’ye Azerbaycan’ı karayoluyla bağlayacağız. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“Mutluluğumuzu anlatmanın tarifi yok”

Yaklaşık 10 yıldır Azerbaycan yaşadığını vurgulayan Bilgehan Genç, “Şu anki mutluluğumuzu anlatmanın tarifi yok. Bu haklı davamızda yine haklı çıktığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. Tüm Türk dünyasına, tüm İslam dünyasına hayırlı, uğurlu olsun diliyorum. Budan bütün aileme, Türk halkına herkese selam gönderiyorum. Yaşasın Tayyip Erdoğan, yaşasın Türkiye yüzyılı” dedi.

“Azerbaycan için, Türkiye için hayırlı olsun”

Çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Osman Berçin, “Azerbaycan için, Türkiye için hayırlı olsun. İnşallah Türk dünyasına hayırlı olsun. Biz gurbetçiler burada çok inanılmaz derecede keyif aldık. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.