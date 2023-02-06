Azerbaycan, Türkiye’ye yarın iki uçak ile yardım gönderecek

Azerbaycan, meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’de yarın iki uçakla malzeme ve tıbbi ekipman gönderecek.

Azerbaycan, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye yardımlarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yarın Türkiye’ye iki uçak dolusu yardım gönderileceği belirtildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçaklardan birinde Olağanüstü Haller Bakanlığı’na ait her türlü tıbbi malzeme ve teçhizatla donatılmış seyyar sahra hastanesi olduğu aktarılarak, hastanenin 4 fonksiyonel birim, kabul, laboratuvar, cerrahi ve yoğun bakım üniteleri ile 3 yardımcı konteyner ve 3 hava dolu modülden oluştuğu, ağır yaralı ve hastaların muayene, ameliyat ve tedavisi için uygun biçimde tasarlandığı kaydedildi. Mobil sahra hastanesinde Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı profesyonel sağlık personelinin görev yapacağı ve hastanenin gerekli tüm ilaç ve malzemelerle donatıldığı belirtildi. Açıklamada, ikinci uçakla ise depremzedelerin barınması için çadır, yatak, ısıtıcı ve diğer ekipmanlar gönderileceği aktarıldı.