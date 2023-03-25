Azerbaycan Savunma Bakanlığı: “Rus barış gücü birliğinin geçici olarak konuşlandığı bölgelerde Ermeni silahlı gruplarının askeri faaliyetleri yoğunlaştı”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus barış gücü birliğinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına Ermenistan’dan insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizat nakliyesi yoğunlaştırdığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karabağ’da son günlerde Rus barış gücü birliğinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarının askeri teçhizat nakliyesini yoğunlaştırdığı ve bu taşımaların özellikle gece saatlerinde ve sisli hava koşullarından yararlanılarak yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından bazı dağlık ve toprak alanlardan geçerek eski patikaların genişletilmesinin yanı sıra çeşitli güzergahlarda yeni yollar inşa edildiği aktarıldı. Ayrıca, son günlerde Ermeniler tarafından Hankendi-Halfeli-Turşsu ve bu güzergahın kuzeyinden geçen Hankendi-Kosalar-Mirzeler-Turşsu yollarında kaçak inşaat ve iyileştirme çalışmalarının yoğunlaşması Azerbaycan ordusunun teknik gözetleme araçları tarafından kaydedildi. Bu yolların, yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının muharebe mevzilerine ikmal yapmak için kullanıldığı kaydedildi.

Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemler alındı

Azerbaycan tarafından bu konuda yapılan çok sayıda talep ve görüşmelere rağmen silah ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını engelleyecek gerekli tedbirler alınmadığı belirtilen açıklamada, “Durum göz önünde bulundurularak, Laçın yolunun kuzeyindeki toprak yolların yasa dışı faaliyetler için kullanılmasının yanı sıra Ermenistan’ın silah ve mühimmat taşıyarak durumun tırmanmasını ve olası provokasyonları önlemek için Azerbaycan ordusuna bağlı birimlerce gerekli yerel kontrol tedbirleri uygulandı” ifadelerine yer verildi.

’Tarım işleri’ adı altında mevzi kazma çalışmaları yapıldı

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise, 25 Mart günü, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grubu üyelerinin, Fuzuli iline bağlı Yukarı Veyselli yerleşimi yönünde ’tarım işleri’ adı altında mevzi kazmak için girişimde bulunulduğu bildirildi. Azerbaycan birlikleri tarafından alınan acil önlemler neticesinde çalışmaların derhal durdurulduğu aktarıldı.