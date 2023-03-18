Avustralya’daki Darling Nehri’nde yüz binlerce ölü balık bulundu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Darling Nehri’nde yüz binlerce ölü balık bulundu.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin batısında yaklaşık 500 nüfuslu Menindee kasabasından geçen Darling Nehri’nde toplu balık ölümü meydana geldi. Nehirde yüz binlerce ölü morina balığı, altın levrek, gümüş levrek ve kemikli tatlı su balığı tespit edildi. Balık ölümlerine 40 santigrat derecenin üzerine çıkması beklenen yüksek hava sıcaklıklarıyla birlikte sudaki düşük oksijen seviyesinin yol açtığı ifade edildi. Yetkililere göre toplu balık ölümünün boyutu, 2018 ve 2019’daki balık ölümlerini gölgede bıraktı. NSW Birincil Endüstriler Departmanı (DPI) tarafından yapılan açıklamada, balık sağlığına yönelik risklerin değerlendirilmesine devam edileceği ifade edildi.